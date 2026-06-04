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Dünya Iraklı Şii milis gruplar devlete entegre oluyor
Dünya

Iraklı Şii milis gruplar devlete entegre oluyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Iraklı Şii milis gruplar devlete entegre oluyor

Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli iki Şii milis grup, salı günü silahlarını yetkililere teslim etmeye başlayacaklarını açıkladı.

Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli iki Şii milis grup, salı günü silahlarını yetkililere teslim etmeye başlayacaklarını açıkladı.

Bu adım, yeni hükümetin milisleri kontrol altına alma çabasında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Gruplardan Asaib Ehli'l Hak "süreci denetlemek, savaşçılarını, silahlarını ve teçhizatını envantere geçirmek ve Irak silahlı kuvvetlerinin başkomutanı ile koordinasyon sağlamak için bir komite kurduğunu" bildirdi.

İmam Ali Tugayları da benzer bir açıklama yaparak "tam egemenliğe sahip güçlü bir devlet inşa etme zamanının geldiğini" belirtti.

Grup, artık hedeflerinin silahların yalnızca devletin elinde bulunması ve devlet kurumlarının güçlendirilmesine katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Bir hafta önce Şii lider Mukteda es Sadr da kendisine bağlı Seraya es Selam milis grubunun siyasi hareketinden ayrılacağını ve devlet kurumlarına entegre olacağını açıklamıştı.

Irak'taki İran destekli Şii milis grupların devlete entegre edilmesi ve silahların yalnızca devlet tekelinde olması tartışmaları uzun süredir devam ediyor.

Milis gruplardan bazıları bu projeye destek olurken bazı gruplar ise devlete entegre olmayı reddediyor.

Kaynak: Mepa News

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