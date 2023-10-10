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Dünya Iraklı Şii liderden ABD'ye İsrail tehtidi
Dünya

Iraklı Şii liderden ABD'ye İsrail tehtidi

Yeniakit Publisher
2023-10-10 19:15:00 -
Iraklı Şii liderden ABD'ye İsrail tehtidi

Irak'taki İran destekli Şii Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri, devam eden İsrail-Filistin çatışmasında ABD'nin Tel Aviv'i desteklemesi halinde ABD'nin çıkarlarını hedef alacağını söyledi.

Amiri, başkent Bağdat'ta düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, 7 Ekim'den bu yana Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları ile İsrail arasında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD’nin söz konusu çatışmalara müdahil olup İsrail'i desteklemesi halinde ABD'nin Irak'taki çıkarlarını hedef almaktan çekinmeyeceklerini söyleyen Amiri, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Amerikalılar bu çatışmaya açıkça müdahale ederlerse tüm Amerikan hedeflerini meşru sayacağız ve onları hedef almaktan asla tereddüt etmeyeceğiz. ABD'liler Siyonistlere desteği durdurmalı. Avrupa ülkeleri de durumu anlamalı."

Asayib Ehlilhak lideri, Heniyye ile görüştü

Öte yandan Irak'taki Şii milis güçlerden Asayib Ehlilhak Hareketi de Filistin davasına desteğini bildirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays el-Hazali, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü.

Hazali, Filistin davasını desteklediklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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