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Aktüel Iraklı Şii lider Sadr'dan "Bağdat'ta OHAL ilan edilsin" çağrısı
Aktüel

Iraklı Şii lider Sadr'dan "Bağdat'ta OHAL ilan edilsin" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 22:02:17 -
Iraklı Şii lider Sadr'dan "Bağdat'ta OHAL ilan edilsin" çağrısı

BAĞDAT (AA) - Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD Bağdat Büyükelçiliğine füze saldırısı sonrası Bağdat'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesini istedi.

Sadr, yaptığı açıklamada, ABD Bağdat Büyükelçiliğine yönelik saldırıya ilişkin, "Sivillerin hayatını riske atmak milislerin işidir, bunu daha önce belirtmiştik. Kimsenin devlet kontrolü dışında silah taşıma hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

"Hükümet, Bağdat'ta OHAL ilan etmeli ve sivillerle, yabancı misyon temsilciliklerinin güvenliğini sağlamak için sadece orduyu kullanmalı." diyen Sadr, söz konusu güvenliğin sağlanmasında rol almaya hazır olduğunu belirtti.

Açıklamasında, Meclise de seslenen Sadr, ABD askeri işgalinin sonlandırılması için ABD Bağdat Büyükelçiliğiyle müzakerelere başlaması çağrısı yaptı.

Iraklı Şii siyasi ve dini lider Sadr, ABD Büyükelçiliğinin de bu tür saldırılara karşılık vermemesini, bunu hükümete bırakmasını istedi.

ABD Bağdat Büyükelçiliğine füzeli saldırı düzenlenmişti. Hükümet saldırının kimin tarafından yapıldığı bilgisini paylaşmasa da bu tür saldırıların İran'a yakın bazı Şii milis gruplar tarafından düzenlendiği iddia ediliyor.

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