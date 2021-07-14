Iraklı o isimden flaş iddia: Şii partiler fuhuş, içki ve uyuşturucu ticaretini yönetiyor

Iraklı Şii politikacı Faik Şeyh Ali, Irak'taki Şii silahlı grupların ülkedeki fuhuş, içki ve uyuşturucu ticaretlerini yönettiğini iddia etti.

Laik bir isim olarak tanınan Faik Şeyh Ali, bu silahlı grupların doğrudan Şii partilere bağlı olduğunu belirterek Irak halkından "Şii dini partilere bu rezaletlerin dinen ve kanunen hesabını sormalarını" istedi.

"Şii gruplar her türlü kanunsuz işin içinde"

Faik Şeyh Ali, Haşdi Şabi kapsamındaki silahlı Şii grupların "dinen de yasak olan her türlü kanunsuz ve kirli işe girdiğini, "bu grupların Irak'taki Şii dini siyasi partiler ve bazı mollaların yönetiminde olduğunu" öne sürdü.

"Genelevler Şii grupların korumasında"

Faik Şeyh Ali, Bağdat'ın kanunlara aykırı olmasına rağmen aleni olarak faaliyet gösteren genelevlerinin Şii dini silahlı grupların korumasında olduğunu, Şii militanların bu genelevlerde hem fuhuş yaptığını, hem de buralardan gelir elde ettiğini belirterek "Bu rezalete ve ahlaksızlığa bir son verilsin" dedi.

Faik Şeyh Ali kimdir?

Faik Şeyh Ali 1963'te Irak'ın Necef şehrinde Şii bir ailede dünyaya geldi. Bağdat Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmesinin ardından 1989'da Necef'te avukatlığa başladı.

Mart 1991'de Irak'ın güneyinde Saddam rejimine karşı başlatılan büyük Şii isyanına katıldı. İsyanın başarısız olmasının ardından Suudi Arabistan'a kaçtı.

Suudi Arabistan'da mülteci olarak yaşarken Suudi yetkililerle iyi ilişkiler geliştiren Faik Şeyh Ali, buradan edindiği destekle 1993'te İngiltere'ye yerleşti ve burada Saddam rejimi aleyhine yayınlara başladı.

Yurt dışından muhalefet faaliyetlerinin etkili olması üzerine Ocak 2002'de ailesi Irak TV'de Faik Şeyh Ali aleyhine konuşmaya zorlandı.

Faik Şeyh Ali 2003'te Irak'ın işgalinin ardından diğer eski rejim muhaliflerinin aksine hemen Irak'a dönmedi. 2011'de Irak'a dönen Faik Şeyh Ali politikaya atıldı. Laik biri olarak kabul edilen Şii politikacının liderlik ettiği Medeniyet İttifakı 325 sandalyeli Irak parlamentosunda 2018 seçimlerinde 4 sandalye kazanabildi.

Faik Şeyh Ali'nin geçmişten bu yana Suudi Arabistan ve Kuveyt ile iyi ilişkileri dikkat çekmektedir. Bu nedenle Şeyh Ali geçmişte Saddam rejimi, sonrasında ise Şii dini partiler tarafından "Suudi Arabistan ve Kuveyt ajanlığıyla" suçlanmıştır.

Kaynak: Mepa News