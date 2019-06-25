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Iraklı iş adamı yatırım için destek istedi

Dubai’de de yatırımları bulunan ve haftada bir kez Samsun’a Bağdat’tan direkt charter uçak seferi düzenleyen Iraklı iş adamı Omar Abdulmugheth Mahmood Alobaidi, yatırım fırsatlarını görüşmek için Samsun Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

25 Haziran 2019 Salı 14:35
Iraklı iş adamı yatırım için destek istedi

Dubai’de de yatırımları bulunan ve haftada bir kez Samsun’a Bağdat’tan direkt charter uçak seferi düzenleyen Iraklı iş adamı Omar Abdulmugheth Mahmood Alobaidi, yatırım fırsatlarını görüşmek için Samsun Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.


Iraklı yatırımcı işadamı Omar Abdulmugheth Mahmood Alobaidi, Samsun’daki yatırım fırsatlarını görüşmek üzere Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu makamında ziyaret etti. Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Serinkaya’nın da bulunduğu ziyarette Iraklı iş adamı Omar Abdulmugheth Mahmood Alobaidi, yürüttüğü iş alanları ve Samsun’la ilgili düşüncelerini Başkan Murzioğlu ile paylaştı.



"Samsun, Karadeniz’in en güzel kenti"


Konuşmasında Bağdat’tan Samsun’a haftada bir kez karşılıklı charter uçak seferi düzenlediğini belirten Omar Abdulmugheth Mahmood Alobaidi, “Samsun bence Karadeniz Bölgesi’nin en güzel ve en gelişmiş kenti. Ayrıca, çok önemli turizm alanlarına sahip. Şubat ayından beri Bağdat’tan Samsun’a hafta da bir kez karşılıklı direkt bağlantılı charter uçak seferi düzenliyorum. Temmuz ayından itibaren sefer sayısını ikiye çıkartacağım. Irak’ta sürekli Samsun’un reklamını yapıyoruz. Yaptığımız tanıtımlardan sonra kentinize doktorlar, mühendisler, iş adamları da gelmeye başladı. Çünkü tanıtım reklamlarını görünce insanlar merak ediyor. Samsun’da ayrıca, ciddi Iraklı nüfusu var. Düzenlediğimiz turlardan sonra Samsun’u beğenip çok sayıda emlak alan Iraklı da oldu ve almak isteyenler de var. Benim Dubai’de de işlerim var ama artık kendimi bir Samsunlu gibi hissediyorum. Çünkü, Samsun’u çok seviyorum. Samsun’a otel ya da turizm köyü gibi yapma fikrim var. İnşallah sizlerin de desteğiyle bu fikrimi hayata geçireceğim” dedi.



Murzioğlu: “Her türlü desteğe hazırız”


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise kentin öne çıkan sektörleri, ekonomik yapısı ve iş birliği imkanları hakkında Iraklı iş adamına bilgi verdi. Oda olarak yatırım adına her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizen Başkan Murzioğlu, “Bizim önceliğimiz zaten yatırımcıyı Samsun’a çekmek. İnşallah bu ziyaret ileride yapılacak yatırımlara da vesile olur. Samsunumuz gerek sanayi altyapısıyla, gerek sağlık yatırımlarıyla gerekse turizm alanlarıyla Karadeniz Bölgesi’nin gözbebeği bir kenti. Kentimiz ayrıca, konumu itibariyle de lojistik anlamda çok önem arz ediyor. Samsunlu iş adamlarımızı ve Iraklı iş adamlarımızı buluşturabiliriz. Biz buna hazırız. Aramızda daha sıkı bağ kurabiliriz. İnşallah bu girişim bir başlangıç olur. Bu konuda da üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmaya hazırız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:35
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