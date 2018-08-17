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Iraklı din adamlarından Türkiye çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin IKBY Temsilcisi Pencevini, İslam ülkelerinin son günlerdeki spekütalif ataklara karşı Türkiye'ye sahip çıkması gerektiğini söyledi.

17 Ağustos 2018 Cuma 00:15
Iraklı din adamlarından Türkiye çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Temsilcisi ve Iraklı din adamı Seyyid Ahmed Pencevini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bir dizi uluslararası ve bölgesel planlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Sürecin 15 Temmuz FETÖ darbe girişimiyle başladığını belirterek, "Ekonomik savaş da Erdoğan liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetine karşı uygulamaya konulan planların bir parçasıdır" dedi.

Ekonomik savaşın zor bir savaş olduğunu dile getiren Pencevini, "Erdoğan'ın kahramanlığı ve aziz milletinin hükümetle beraber hareketi nasıl darbe girişimini başarısız kıldıysa, bunu planlayanların da hem dünya hem de ahirette aynı şekilde yüzleri kara çıkacaktır" diye konuştu.

Mısır ve diğer körfez ülkelerinde hükümet ve halk arasında Türkiye'deki gibi güçlü sevgi bağının olmadığını savunan Pencevini, şunları söyledi:

"Bu ülkelerdeki alimler, yer altında veya karanlık hücrelerde yaşadığı için halk ile yönetim arasında sevgi bağı yok. Bu toplumlar aslında Türkiye'ye karşı başlatılan durumdan çok rahatız ve buna üzülüyor. Türkiye ve halkının üzerindeki kara bulutların gitmesi için dua ediyorlar. Bu gibi ülkelerde diktatörlük hüküm sürüyor. Eğer Türkiye'de darbe girişimi ve şu anki ekonomi darbesi başarılı olsaydı Türk milletinin durumu Mısır, Filistin ve körfez halklarının durumundan çok daha kötü olurdu."

İslam ülkelerine Türkiye'nin yanında durup destek çıkın çağrısı yapan Pencevini, söz konusu ülkelerin insanlığı, özgürlüğü, demokrasi ve adaleti savunanlar olarak spekülatif saldırılara karşı durmaları gerektiğini aksi halde ABD gibi ülkelerin istediği gibi at koşturacağı uyarısında bulundu.

"TRUMP ASLAN GÖRÜNEBİLİR ANCAK KARTONDAN İBARET"

"ABD Başkanı Donald Trump, aslan şeklinde görünebilir ancak kartondan ibaret" diyen Pencevini, Ortadoğu'da güçsüz yönetimler bulunduğu için ABD'nin istediği gibi hareket ettiğini vurguladı.

Son olarak Pencevini, şunları kaydetti:

"Her ne kadar ABD, satılanlar ve başarısızlığı kabul edenler için süper gibi gözükse de aslında hiçbir şey değil. İnşallah bu işler (spekülatif saldırılar) elini ayağını kesecek ve ömrünü azaltacak."

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 00:15
  1. Dünya Müslüman Alimler Birliği
  2. Türkiye

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