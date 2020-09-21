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Dünya Irak'la ticaret artacak! Musul’dan Türkiye’ye demiryolu yapılacak
Dünya

Irak'la ticaret artacak! Musul’dan Türkiye’ye demiryolu yapılacak

Irak’ın kuzeyindeki Musul vilayetinden Türkiye sınırına kadar modern bir demiryolu inşa edileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:52:00 -
Irak'la ticaret artacak! Musul’dan Türkiye’ye demiryolu yapılacak

Musul Valisi Necim el Cuburi, Irak’ın yarı resmi gazetesi Es-Sabah’a verdiği demeçte, Türk firmalarının desteğiyle mühendislerden oluşan bir ekibin iki ülke arasında yeni modern bir ray hatını önümüzdeki günlerde döşemeye başlayacağını ifade etti. Cuburi, Musul kent merkezi ve Türkiye sınırına doğru inşa edilecek ray hattının kara sınır kapısındaki yoğunluğu azaltmaya yönelik olduğunun altını çizerken, projenin bütçesi ve maliyeti hakkında detay vermedi. Türkiye ve Irak arasında ticaret ve uluslararası geçişler için genellikle Habur Sınır Kapısı kullanılıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 16 milyar dolar civarında.

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