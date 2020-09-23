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Aktüel Irak'ın Salahaddin vilayetinde DEAŞ mensubu 4 kişi yakalandı
Aktüel

Irak'ın Salahaddin vilayetinde DEAŞ mensubu 4 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 16:01:50 -
Irak'ın Salahaddin vilayetinde DEAŞ mensubu 4 kişi yakalandı

SALAHADDİN (AA) - Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği baskınlarda terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişi yakalandı.

Tuzhurmatu İlçe Polis Müdürü Hüseyin Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polisin ilçe merkezinde iki ayrı adrese baskın düzenlediğini belirtti.

Baskınlarda yakalanan 4 kişinin ilk sorgularında DEAŞ mensubu olduklarını itiraf ettiğini aktaran Ali, zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildiğini kaydetti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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