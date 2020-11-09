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Aktüel Irak'ın Salahaddin kentindeki göçmen kamplarının kapatılması kararı alındı
Aktüel

Irak'ın Salahaddin kentindeki göçmen kamplarının kapatılması kararı alındı

Salahaddin Valiliği, DEAŞ saldırısı sürecinde ağırlıklı olarak Enbar vilayetinden gelen iç göçmenlerin bulundukları kampların kapatılacağını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 16:57:30 -
Irak'ın Salahaddin kentindeki göçmen kamplarının kapatılması kararı alındı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Salahaddin ketinde iç göçmenlerin bulunduğu kampların kapatılması kararının alındığı belirtildi.

Salahaddin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ağırlıklı olarak Enbar vilayetinden gelen göçmenlerin bulundukları kampların kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere geri dönme vaktinin geldiği belirtilen açıklamada, Enbar vilayetinin güvenliğinin sağlandığı ve vatandaşların can tehlikesinin olmadığı ifade edildi.

Enbar'ın Rutba, el Kaim, Halidiye, Saklaviye, Felluce ve Gurma ilçelerinden gelen göçmenlerin geri dönmeleri için her türlü olanağın sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, kış mevsiminin yaklaştığı bu günlerde insanların kendi evlerinden uzak çadır ve kamplarda yaşamasının anlamı olmadığına vurgu yapıldı.

Göç ve Göçmenler Bakanlığı'nın da kamplardaki iç göçmenlerin geri dönmesi ve bölgelerine yerleşmeleri için hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.

Haziran 2014'te Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u ele geçiren DEAŞ, ardından Salahaddin ve Enbar'da da hiçbir askeri direnişle karşılaşmadan kontrolü sağlamıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın kentleri ele geçirmesinin ardından evlerini terk ederek iç göçmen durumuna düşen çok sayıda Iraklı daha güvenli kentlere geçerek kamplara yerleşti.

Irak ordusu söz konusu bölgelerin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması için operasyon başlatmış ve Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.






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