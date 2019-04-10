Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Hepsi imha edildi
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu.10 Nisan 2019 Çarşamba 13:54
Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Zap, Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatlarda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
YORUM YAZ