Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Hedefler imha edildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu vuruldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

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