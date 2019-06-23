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Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Hedefler imha edildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

23 Haziran 2019 Pazar 11:07
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Hedefler imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 11:07
  1. Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin
  2. hava harekatı
  3. bölücü terör örgütü PKK
  4. Milli Savunma Bakanlığı

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