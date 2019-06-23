Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Hedefler imha edildi
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.23 Haziran 2019 Pazar 11:07
Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sinat-Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.
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