Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin'e düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi05 Eylül 2019 Perşembe 12:41
ANKARA (AA) - Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin'e gerçekleştirilen hava harekatlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin'e hava harekatları düzenlendi.
Harekatlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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