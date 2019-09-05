Irak'ın kuzeyine hava harekatı Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin'e düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin'e gerçekleştirilen hava harekatlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin'e hava harekatları düzenlendi. Harekatlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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