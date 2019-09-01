Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi01 Eylül 2019 Pazar 15:52
ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Böylece bugünkü hava harekatlarında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin sayısı 9 oldu.
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