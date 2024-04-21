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Gündem Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2024-04-21 18:02:00 -
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 1, Hakurk bölgesinde 2 olmak üzere 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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