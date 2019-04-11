Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır darbe!
Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları sonucu PKK'ya ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.11 Nisan 2019 Perşembe 12:29
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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