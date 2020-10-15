Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Irak'taki Pençe-Kaplan Harekatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.

Komandolar, silah, mühimmat deposu ve terör örgütüne ait yaşam alanı olarak kullanılan 300 metre uzunluğunda 6 bölmeli bir mağara belirledi.

AK-47 piyade tüfeği, 12 RPG-7 mühimmat, kanas dürbünü, 2 havan mermisi, 4 el bombası, 5 roket mermisi, fırlatıcı, 1500 mekanik elektrikli patlatıcı, 300 rıhtım mühimmatı, Roket fırlatıcı nişangahı, keskin nişancı dürbünü, 7,6 milimetre 70 PKMS makineli tüfek mühimmatı, el yapımı patlayıcılar için hazırlanan pil blokları ve ateşleme tertibatları ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.