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Aktüel Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Aktüel

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 16:44:01 -
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik arama tarama faaliyetleri sürüyor.

Bölgede arama tarama ve keşif gözetleme faaliyeti icra eden komandolar, terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti.

Terör örgütü PKK'ya ait 3 biksi makineli tüfek, 3 EYP, 11 havan mühimmatı, 144 doçka mühimmatı, 192 biksi mühimmatı, 256 doçka tüfek fişeği, 7 havan tapası, biksi namlusu, RPG-7 mühimmatı, el bombası, mayın, lançer, 60 kilogram amonyum nitrat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Silah ve mühimmatlar, METİ timlerince imha edildi.

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