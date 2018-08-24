Irak'ın kuzeyinde silahlı 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatıyla, üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.