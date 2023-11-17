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Gündem Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe İnlerine girildi
Gündem

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe İnlerine girildi

Yeniakit Publisher
2023-11-17 10:39:00 -
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe İnlerine girildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri her geçen gün yeniden göğüs kabartıyor.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam eden kahraman askerler, teröristlerin inlerine kadar giriyor.

Öyle ki hainler, Türk askerinden artık kaçamıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, her gün verdiği başarılı haberlere bir yenisini daha ekledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haber bu kez Irak'ın kuzeyinden.

"13 terörist etkisiz hale getirildi"

İşte bakanlığın o açıklaması;

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “Ara, bul, yok et!” parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

"Tek bir terörist kalmayıncaya kadar"

Bakanlık paylaşımında "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" ifadelerini de vurguladı.

Hakurk bölgesi

Türkiye, PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki bölgelerdeki kamplarına, sığınaklarına ve diğer hedeflere yönelik askeri operasyonlar düzenlemiştir.

Bu operasyonlar, Türkiye'nin PKK'ya karşı yürüttüğü terörle mücadele stratejisinin bir parçasıdır.

Hakurk bölgesi, bu tür operasyonlarda hedef alınan önemli bölgelerden biridir.

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Yorumlar

acımayın vurun

acıdıkca acınası hale gelirsiniz vurun pkkya daese fetöye
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