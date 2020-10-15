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Aktüel Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait 6 odalı mağarada ele geçirilenler şoke etti
Aktüel

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait 6 odalı mağarada ele geçirilenler şoke etti

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 6 bölmeli mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 16:32:00 -
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait 6 odalı mağarada ele geçirilenler şoke etti

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.  Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.

6 bölmeli mağara tespit edildi

Komandolar, terör örgütüne ait silah, mühimmat deposu ve yaşam alanı olarak kullanılan 300 metre uzunluğunda 6 bölmeli mağara tespit etti.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Mağara, sığınak ve yaşam alanlarındaki arama tarama faaliyetlerinde, AK-47 piyade tüfeği, 12 RPG-7 mühimmatı, kanas nişangahı, 2 havan mühimmatı, 4 el bombası, 5 roket mühimmatı, lançer, 1500 mekanik elektrikli fünye, doçka, 300 doçka mühimmatı, roketatar nişangahı, keskin nişancı dürbünü, 7,6 milimetre 70

PKMS makinalı tüfek mühimmatı, el yapımı patlayıcı için hazırlanmış pil blokları ve ateşleme düzenekleri ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

 

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