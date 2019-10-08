Irak'ın kuzeyinde 9 terörist öldürüldü TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin'de tespit edilen 9 terörist, hava harekatıyla öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü PKK mensubu 9 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerine hava harekatı düzenlendi. TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla bölgede tespit edilen bölücü örgüt mensubu 9 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada, "Hiçbir şehidimizin ve gazimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerine yer verildi.

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