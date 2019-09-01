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Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde bulunan Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 4 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

01 Eylül 2019 Pazar 15:59
Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde bulunan Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 4 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu” ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 15:59
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