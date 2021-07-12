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Dünya Irak’ın güneyinde Kovid-19 hastalarının yattığı hastanede yangın çıktı
Dünya

Irak’ın güneyinde Kovid-19 hastalarının yattığı hastanede yangın çıktı

Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede yangın çıktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 23:06:00 - 2021-07-12 23:07:38
Irak’ın güneyinde Kovid-19 hastalarının yattığı hastanede yangın çıktı

Irak resmi haber ajansına göre, Zikar’da İmam Hüseyin Hastanesi’nde, Kovid-19 hastalarının yattığı bölümde yangın çıktı.

Kentteki itfaiye ekiplerinin de olay yerine geçerek yangını söndürmeye çalıştığı ifade edildi.

Ölü ve yaralı hakkında bilgi verilmeyen olay hakkında Irak Sağlık Bakanlığından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bağdat’ta gündüz saatlerinde Sağlık Bakanlığı binasının dördüncü katında da yangın çıkmıştı.

 

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