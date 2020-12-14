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Aktüel Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Peşmergenin hayatını kaybettiği bildirildi.
Aktüel

Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Peşmergenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 02:25:56 -
Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Peşmergenin hayatını kaybettiği bildirildi.
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