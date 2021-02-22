Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınına roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yeşil Bölge'ye roketli saldırı

Hükümete bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Bölge'ye 2 roketle düzenlenen saldırıda herhangi bir zayiatın olmadığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Bağdat'ın merkezinde bulunan korunaklı Yeşil Bölge'de, ABD Büyükelçiliği ve diğer bazı yabancı misyon temsilcilikleri ile hükümet binaları bulunuyor.