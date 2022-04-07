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Dünya Irak'ı kum fırtınası etkisi altına aldı! Uçak seferleri durduruldu
Dünya

Irak'ı kum fırtınası etkisi altına aldı! Uçak seferleri durduruldu

Irak'ta etkili olan kum fırtınası nedeniyle Erbil'de uçak seferleri durduruldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 22:59:00 - 2022-04-07 23:04:55

Irak’ı etkisi altına alan kum fırtınası hayatı felç etti. Erbil’de uçak seferleri geçici olarak askıya alındı.

Sabah saatlerinden itibaren Irak’ı etkisi altına alan kum fırtınası hayatı felç etti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) de etkili olan kum fırtınasının bu gece de devam edeceğini belirten (IKBY) Meteoroloji ve Deprem Genel Müdürlüğü, yarın sabah itibariyle bazı bölgelerde hafif yağmur yağacağını aktardı.

Uçak seferleri durduruldu

Görüş mesafesini etkileyen kum fırtınası nedeniyle Erbil’de uçak seferleri durduruldu. Uluslararası Erbil Havalimanı Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, uçak seferlerinin hava koşullarının normal haline dönmesine kadar aksıya alındığını kaydedildi.

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