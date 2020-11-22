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Aktüel Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Son 24 saatte Irak'ta 33, Suudi Arabistan'da 19 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-22 16:59:16 -
Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 11 bin 958'e, Suudi Arabistan'da 5 bin 780'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 33 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1766 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Böylece ölü sayısının 11 bin 958'e, vaka sayıısnın da 535 bin 321'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 465 bin 452'ye ulaştığı kaydedildi.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 19 kişinin daha hayatını kaybettiği, 224 yeni vaka tespit edildiği, 489 hastanın ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 780'e, vaka sayısının da 355 bin 258'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 343 bin 371 olduğu ifade edildi.

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