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Gündem Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! MSB duyurdu: 23 terör hedefi imha edildi
Gündem

Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! MSB duyurdu: 23 terör hedefi imha edildi

Yeniakit Publisher
2024-01-16 08:10:00 -
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! MSB duyurdu: 23 terör hedefi imha edildi

Türkiye, terörü kaynağında yok etmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatında 23 terör hedefinin imha edildiğini bildirdi. Harekatta, aralarında sözde sorumluların da olduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen terör hedeflerine yönelik saat 22.00 itibarıyla hava harekatı icra edildi. Harekata ilişkin Milli Savunma Bakanlığı yazılı açıklama yaptı.

GARA, METİNA, HAKURK, VE KANDİL...

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 22.00'de hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

23 HEDEF İMHA EDİLDİ, ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ

Açıklamada, "İcra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, tünel, mühimmat/malzeme deposu, ikmal malzemeleri ve terör örgütü tarafından gelir elde etmek maksatlı kullanılan tesislerden oluşan 23 hedef imha edilmiştir. İcra edilen bu harekatlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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