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Gündem Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdı! O anlar görüntülendi
Gündem

Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdı! O anlar görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-12-24 00:18:00 -

Irak'ın kuzeyinde 12 askerimizin şehit olması sonrası TSK tarafından Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yapılan hava harekatı kameralar tarafından görüntülendi.

Irak'ın kuzeyinden art arda şehit haberlerinin gelmesiyle Türkiye yasa bürünürken, Türk Silahlı Kuvvetleri da Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı düzenledi. Harekat kapsamında çok sayıda terör hedefi yerle bir edildi.

Bombalama anları kamerada

Türk savaş uçakları Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerine bomba yağdırırken, bombalama görüntüleri de bölgedeki amatör kameralar tarafından kaydedildi.

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