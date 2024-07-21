Irak ve Suriye'de hendeklere gömüldüler! PKK/YPG'ye ağır darbe
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı, Suriye'nin kuzeyinde ise 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçik'in teröristleri hendeklere gömmeye devam ettiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
Kaynak: AA