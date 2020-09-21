Irak uyruklu DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan yabancı uyruklu sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında Irak uyruklu tutuklu sanık E.S.İ ve avukatı hazır bulundu.
Sanık E.S.İ, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, örgüt üyeliği suçlamasını reddederek tahliyesini ve beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık E.S.İ'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tahliyesine hükmetti.
Sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen E.S.İ, işlemleri tamamlanıncaya kadar Geri Gönderme Merkezinde tutulacak.