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Dünya Irak Türkmen Cephesi binasına saldırı
Dünya

Irak Türkmen Cephesi binasına saldırı

Irak Türkmen Cephesi'nin Kerkük'teki bürosuna el bombası ve molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 13:49:00 -
Irak Türkmen Cephesi binasına saldırı

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) Irak'ın Kerkük kentinin Altunköprü bölgesinde bulunan bürosuna el bombası ve molotof kokteyliyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada kimliği belirlenmeyen kişilerce büroya el bombası ve molotof kokteyliye saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda can kaybının olmadığı bilgisini veren Kemal, saldırı sonucu çıkan yangında büroda maddi hasar oluştuğunu kaydetti.

Kemal, olaya ilişkin Altunköprü polis karakolunun soruşturma açarak faillerin izini sürmeye başladığını ifade etti.

Irak Türkmen Cephesi Altunköprü Büro sorumlusu Zeki İbrahim, ITC bürosuna saldırıya dikkati çekerek merkezi yönetimden Kerkük'e güvenlik desteğini artırmasını talep etti.

Saldırının kim ya da kimler tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgisi olmadığını aktaran İbrahim, bölgede sorun ve etnik gruplar arasında kargaşa yaratmak isteyenlerin olduğunu dile getirdi.

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