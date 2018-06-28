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Irak sınırı hareketleniyor! Operasyonlar sürüyor

Yurt içi ve yurt dışında teröristleri temizlemekte kararlı olan Mehmetçik, Kandil'e düzenlenen operasyonlar kapsamında Irak sınırının sıfır noktasında hazırlığını sürdürüyor.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kandil’e yönelik düzenlenen operasyon nedeniyle Irak sınırının sıfır noktasında askeri hareketlilik devam ediyor.

28 Haziran 2018 Perşembe 09:40
Irak sınırı hareketleniyor! Operasyonlar sürüyor

Mehmetçiğin ilkbahar aylarında terör örgütü PKK’nın Kanireş, Haftanin, Metina, Gara ve Kandil bölgelerindeki kamplarına yönelik düzenlediği operasyonlar aralıksız devam ediyor. Başarılı bir şekilde devam eden operasyonlar kapsamında şimdiye kadar birçok bölge teröristlerden temizlenirken, Kandil’deki terör unsurlarının da etkisiz hale getirilmesi için karadan ve havadan operasyonlar sürdürülüyor.

KANİREŞ BÖLGESİNDE HAREKETLİLİK

Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyon kapsamında Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinden Kanireş bölgesine ulaşımı sağlamak için açtığı yolda hareketlilik gün boyu devam etti. Askeri araçların sürekli gidip geldiği ve teröristlerden temizlenen Kanireş bölgesi, kurulan üs bölgesiyle daha güvenli hale getirildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 09:40
  1. Hakkari
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Mehmetçik
  4. Kandil operasyonları

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