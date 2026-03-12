  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tahran'dan CENTCOM'a misilleme tehdidi! "Basra Körfezi'nde hiçbir liman güvende olmayacak" Neler oluyor! Peş peşe 4 İHA düşürüldü Uluslararası hukuk paspas edildi! Paris'te kritik zirve: "Masada sadece kirli çıkarlar var" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı: Hayata geçireceğiz Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım'a saldırı Kurtulmuş’tan Rumlara ve Siyonistlere net mesaj! KKTC asla yalnız değildir ABD İran'da yeni hedefini duyurdu: 'Derhal oradan uzaklaşın!' Sözleşmeli öğretmen ek atama sonuçları açıklandı Doğalgaz kesintisi olacak mı? Bakan Bayraktar'dan flaş açıklama Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor! Siyonist bakan kan gölüne çevirdikleri bölge için BM'den yardım dilendi
Dünya Irak, petrol limanlarının kapatıldığını açıkladı
Dünya

Irak, petrol limanlarının kapatıldığını açıkladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Irak, petrol limanlarının kapatıldığını açıkladı

Basra Körfezi'nde iki petrol tankerinden birinde meydana gelen şiddetli patlamanın ardından Irak, tüm petrol limanlarını faaliyetlere kapattığını duyurdu. 31 kişinin kurtarıldığı olayda kayıp mürettebat için arama çalışmaları sürerken, saldırının faili henüz belirlenemedi.

Basra Körfezi’nde enerji trafiğini felç eden bir patlama meydana geldi. Irak Limanlar Genel Müdürü Farhan Fartusi, Malta bayraklı bir tankerin de dahil olduğu olayda iki tankerden birinin infilak ettiğini açıkladı.

Patlamanın ardından güvenlik gerekçesiyle Irak'taki tüm petrol limanları kapatıldı.

Yetkililer, bölgedeki ticari limanların faaliyetlerine devam ettiğini ancak petrol sevkiyatının tamamen durdurulduğunu bildirdi.

31 mürettebatın sağ kurtarıldığı olayda, denizde kaybolan kişileri arama operasyonu devam ediyor.

Bölgedeki gerilimi tırmandıran bu saldırının arkasında kimin olduğu ise gizemini koruyor.

Petrolde son dakika gelişmesi! Fiyatlarda büyük düşüş
Petrolde son dakika gelişmesi! Fiyatlarda büyük düşüş

Ekonomi

Petrolde son dakika gelişmesi! Fiyatlarda büyük düşüş

Petrol, savaşın biteceği sinyali gelince...
Petrol, savaşın biteceği sinyali gelince...

Ekonomi

Petrol, savaşın biteceği sinyali gelince...

Irak'ta işgalci ABD güçlerine ağır darbe: 13 ölü
Irak'ta işgalci ABD güçlerine ağır darbe: 13 ölü

Gündem

Irak'ta işgalci ABD güçlerine ağır darbe: 13 ölü

Saddam’ı satanlar yine iş başında! Irak’tan ABD üslerini vuran İran’a tepki: Seyirci kalmayacaklarmış...
Saddam’ı satanlar yine iş başında! Irak’tan ABD üslerini vuran İran’a tepki: Seyirci kalmayacaklarmış...

Dünya

Saddam’ı satanlar yine iş başında! Irak’tan ABD üslerini vuran İran’a tepki: Seyirci kalmayacaklarmış...

İran’dan dünyaya petrol uyarısı: Tek bir litre bile geçirtmeyeceğiz! 200 dolara hazır olun
İran’dan dünyaya petrol uyarısı: Tek bir litre bile geçirtmeyeceğiz! 200 dolara hazır olun

Ekonomi

İran’dan dünyaya petrol uyarısı: Tek bir litre bile geçirtmeyeceğiz! 200 dolara hazır olun

2 petrol tankeri hedef alındı!
2 petrol tankeri hedef alındı!

Dünya

2 petrol tankeri hedef alındı!

Dünya ekonomileri diken üstünde! Trump'tan petrol açıklaması
Dünya ekonomileri diken üstünde! Trump'tan petrol açıklaması

Dünya

Dünya ekonomileri diken üstünde! Trump'tan petrol açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23