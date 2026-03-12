Irak, petrol limanlarının kapatıldığını açıkladı

Basra Körfezi’nde enerji trafiğini felç eden bir patlama meydana geldi. Irak Limanlar Genel Müdürü Farhan Fartusi, Malta bayraklı bir tankerin de dahil olduğu olayda iki tankerden birinin infilak ettiğini açıkladı.

Patlamanın ardından güvenlik gerekçesiyle Irak'taki tüm petrol limanları kapatıldı.

Yetkililer, bölgedeki ticari limanların faaliyetlerine devam ettiğini ancak petrol sevkiyatının tamamen durdurulduğunu bildirdi.

31 mürettebatın sağ kurtarıldığı olayda, denizde kaybolan kişileri arama operasyonu devam ediyor.

Bölgedeki gerilimi tırmandıran bu saldırının arkasında kimin olduğu ise gizemini koruyor.