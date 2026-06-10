Irak, petrol ihracatında gözünü Suriye'ye çevirdi



Irak, petrol ihracatını çeşitlendirme stratejisi kapsamında Türkiye ve Suriye üzerinden uzanan kuzey ihracat hatlarının kapasitesini artırmaya hazırlanıyor. Bağdat yönetimi, Banyas ve Tartus limanları üzerinden petrol sevkiyatı için Suriye ile anlaşma imzaladı.

Basra Petrol Şirketi Genel Müdürü Basim Abdülkerim eş Şemhani, Irak gazetesi Es Sabah'a yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye bağlantılı kuzey ihracat hatlarının kapasitesinin yakın dönemde günlük yaklaşık 650 bin varile ulaşacağını söyledi.

Şemhani, söz konusu rakamın Irak hükümetinin bu güzergahlardan günlük 1 milyon varilin üzerinde ihracat gerçekleştirme hedefinin yaklaşık yüzde 60'ına karşılık geldiğini belirtti.

Iraklı yetkili, yürütülen çalışmaların ham petrol ihracat noktalarını çeşitlendirmeyi ve deniz taşımacılığına olan bağımlılığı azaltmayı amaçladığını ifade etti. Bu sayede küresel piyasalara petrol akışının kesintisiz sürdürülmesinin ve özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası aksaklıklardan kaynaklanabilecek risklerin azaltılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Şemhani, teknik ekiplerin ihracat altyapısını geliştirmeye yönelik projeler üzerinde çalıştığını, kuzey bölgelerinde yeni yatırımların da sürdüğünü belirterek taşıma hatlarının kapasitesinin ve sürdürülebilirliğinin artırılacağını söyledi.

Irak'ın halen kuzey güzergahına günlük yaklaşık 150 bin varil petrol sevk ettiğini aktaran Şemhani, bu miktarın önümüzdeki dönemde günlük 350 bin varile çıkarılmasının planlandığını açıkladı.

Irak Bakanlar Kurulu, 2 Haziran'da Petrol Bakanlığı ile Suriye tarafı arasında ham petrol ile Basra Hafif, Orta ve Ağır petrol türlerinin Akdeniz kıyısındaki Banyas ve Tartus limanları üzerinden taşınması, depolanması ve işlenmesine yönelik anlaşmayı onaylamıştı.

Irak Haber Ajansı'nın (INA) aktardığına göre Petrol Bakanlığı, yeni ihracat güzergahını yönetmek amacıyla Suriye'de bir temsilcilik ofisi açmayı da planlıyor.

Aynı kapsamda Irak hükümeti, ham petrol ihracat kapasitesinin en üst seviyeye çıkarılması için ayrıntılı bir yol haritası hazırlanmasına da onay verdi.

Plan çerçevesinde boru hatları üzerinden gerçekleştirilen petrol ihracatının iki buçuk aylık süreç içerisinde iki aşamada günlük 220 bin varilden 770 bin varile yükseltilmesi hedefleniyor.

Bunun yanı sıra komşu ülkeler üzerinden kara yolu ile gerçekleştirilen petrol taşımacılığının da üç aşamalı bir planla günlük 420 bin varile çıkarılması öngörülüyor.

Kaynak: Mepa News, Enab Baladi