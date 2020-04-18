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Dünya

Irak ordusu duyurdu: Ölü ele geçirildi

Irak'ın başkenti Bağdat’ta terör örgütü DAEŞ'in sözde lider kadrosundan bir kişinin öldürüldüğü bildirildi.

2020-04-18 18:47:00 - 2020-04-19 00:55:31
Irak ordusu duyurdu: Ölü ele geçirildi

Irak ordusuna bağlı Bağdat Operasyonları'ndan yapılan açıklamada, başkentin kuzeyinde terör örgütü DAEŞ'in sözde askeri sorumlusu Ebu Hafsa künyeli birinin ölü ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, alınan bir istihbaratı değerlendiren güvenlik güçlerinin DAEŞ'linin yerini tespit ettiği belirtildi.

DAEŞ, Haziran 2014’te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar İbadi, 9 Aralık 2017’de DAEŞ’e karşı zafer kazanıldığını bildirmişti.

DAEŞ’lilerin bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

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