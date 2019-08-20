Irak kuzeyine hava harekatı! Öldürüldüler
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.20 Ağustos 2019 Salı 13:21
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
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