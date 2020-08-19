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Aktüel Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-19 19:19:19 -
Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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