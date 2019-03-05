Irak: “Koalisyon güçlerinin hareketleri sınırlıdır”

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hareketlerinin sınırlı olduğunu açıkladı.

Irak’ta varlığı son günlerde büyük tartışmalara neden olan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yürüttüğü faaliyetleriyle açıklama yapan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, koalisyon güçlerinin bu ülkedeki hava ve kara hareketlerinin sınırlı olduğunu bildirdi. Koalisyon güçlerinin, herhangi bir operasyonu Irak Genelkurmay Başkanlığı onay olmadan yapılmayacağını vurgulanan açıklamada, söz konusu kuvvetlerin ancak Bağdat hükümeti ile anlaştığı takdirde Irak’ta kara ve hava operasyonu yapabileceği söylendi.

Irak’ın Anbar ilinin batısında koalisyon güçleri tarafından herhangi bir operasyon yapılmadığı ve tüm operasyonların Irak kuvvetleri tarafından yürütüldüğü altı çizilen açıklamada, Irak tarafının onayıyla bazen havadan destek alındığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Askerler İran’ı izleyecek” açıklamasından sonra ABD askerlerinin ülkedeki varlığı büyük bir tartışmaya yol açtı. 2011 yılında Irak’tan çekilen ABD askerleri, DEAŞ’ın ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesi ardından eğitmen ve danışman olarak Irak’a geldi. Sayıları 5 bin ile 6 bin arası olarak tahmin edilen ABD askerlerinin çıkarılmasını, İran’a yakınlığıyla bilinen Şii taraflar istiyor.