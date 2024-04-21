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Ekonomi Irak ile Türkiye petrol ve enerjide yeni sayfa için harekete geçebilir...İddia ediliyor
Ekonomi

Irak ile Türkiye petrol ve enerjide yeni sayfa için harekete geçebilir...İddia ediliyor

Yeniakit Publisher
2024-04-21 17:13:00 - 2024-04-21 17:20:01
Irak ile Türkiye petrol ve enerjide yeni sayfa için harekete geçebilir...İddia ediliyor

Türkiye ile Irak arasında gerçekleştirilen diplomatik görüşmeler yeni bir boyuta taşınıyor. Uzmanlara göre Irak'tan Türkiye'ye petrol ve enerjide işbirliği yeniden başlayabilir, yeni adımlar gelebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle birlikte Irak'tan Türkiye'ye petrol ihracatının yeniden başlayabileceği belirtiliyor. Konuyla ilgili en önemli iddiaları derledik.

Türkiye ile Irak arasında gerçekleştirilen diplomatik görüşmeler yeni bir boyuta taşınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a gidecek. Ziyarette masadaki en önemli konu başlıklarından birinin petrol ve enerji olması bekleniyor.

Uzmanlar tarafından Irak'tan Türkiye'ye geçen yıl durdurulan ve Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yeniden başlatılamayan petrol ihracatı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle bir çözüm bulunabileceği öngörülüyor.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusundaki kararı sonrasında, 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu.

Uzmanlar, Irak ve Türkiye arasındaki karşılıklı ziyaretlerin devam etmesine dikkat çekerek, Erdoğan'ın ziyaretiyle petrol ihracatı konusunun çözüme kavuşabileceğini belirtiyor.
Irak Enerji Merkezi Başkanı Fırat Musevi ise Irak'ın günlük 350 bin varil petrol transfer etme kapasitesine sahip olan boru hattını onarmaya devam ettiğini belirterek, bu durumun Bağdat ve Erbil arasındaki müzakerelere büyük bir kapı açacağını vurguluyor.
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