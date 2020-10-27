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Dünya Irak, İhvan’ı terör örgütü olarak görmüyor
Dünya

Irak, İhvan’ı terör örgütü olarak görmüyor

Irak Hükümet Sözcüsü Ahmed Molla Talal, Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nı (İhvan) terör örgütü olarak görmediklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 22:03:00 -
Irak, İhvan’ı terör örgütü olarak görmüyor

Talal, Irak Parlamentosu’na farklı dönemlerde 4 İhvan mensubunun başkanlık ettiğini ifade ederek, “Biz Irak’ta İhvan’ı terör örgütü olarak görmüyoruz” dedi. İhvan’ın Irak’taki siyaset sahnesinin bir parçası olduğunu ve Anayasa’nın yazımına da iştirak ettiğini vurgulayan Talal, “Irak’ta herhangi bir örgütün terör listesine alınması için vatandaşlara karşı terör saldırıları düzenlemesi ya da devlete karşı silahlı mücadeleye girmesi gerekir” ifadelerini kullandı. Talal, Irak hükümetinin, diğer ülkelerde yaşananlardan bağımsız bir şekilde İhvan’la ilişki kurduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan; Irak’ın devrik Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in Yardımcısı İzzet İbrahim ed-Duri’nin, 78 yaşında vefat ettiği bildirildi.

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