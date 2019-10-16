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'Irak hükümeti ülkeyi PKK'dan temizlemeli'

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Irak hükümetinin ülkeyi başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinden temizlemesi gerektiğini belirtti.

16 Ekim 2019 Çarşamba 16:26
'Irak hükümeti ülkeyi PKK'dan temizlemeli'

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Irak hükümeti, ülkeyi PKK'dan temizlemeli.'' dedi.

Terör örgütü PKK'nın hala Irak için tehlike olduğuna dikkati çeken Salihi, Tahran rejimine muhalif İran Halkın Mücahitleri Örgütü'nün Irak'taki varlığına son verildiği gibi PKK'nın da Irak'tan temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Salihi, Musul'un Sincar ilçesindeki PKK varlığına işaret ederek, Irak hükümetinden Mahmur, Kerkük çevresi, Tâvuk, Tuzhurmatu, Kifri ve Hanekin gibi bölgelerin birer terör yuvası haline dönüşmesine izin vermemesini istedi.

DEAŞ ve PKK bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü için tehdit

Irak ve komşu ülkelerin toprak bütünlüğünün korunması konusunda Irak hükümetine önemli görevler düştüğüne işaret eden Salihi, şunları kaydetti:

"Terör örgütleri DEAŞ ve PKK'nın bölgedeki mevcudiyetinin devam etmesi, Irak, İran, Türkiye ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün tehdit altında olduğu anlamına gelir."

Terör örgütlerine karşı bölge ülkeleri birlikte hareket etmeli

Salihi ayrıca Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na desteğini yineledi.

ITC Başkanı, terör örgütlerine karşı bölge ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 16:26
  1. Kerkük
  2. PKK
  3. Erşat Salihi
  4. Irak Türkmen Cephesi
  5. Anadolu Ajansı

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