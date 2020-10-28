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Aktüel Irak hükümeti: "Sincar Anlaşması ile Bağdat’ın bölgeye hakimiyeti sağlandı"
Aktüel

Irak hükümeti: "Sincar Anlaşması ile Bağdat’ın bölgeye hakimiyeti sağlandı"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 01:58:01 -
Irak hükümeti: "Sincar Anlaşması ile Bağdat’ın bölgeye hakimiyeti sağlandı"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanlık Sözcüsü Ahmet Molla Talal, Sincar Anlaşması’nın ülkedeki bazı tarafları (İran'a yakın Şii gruplar) kızdırdığını belirterek bu anlaşmayla merkezi yönetimin bölgeye hakimiyetinin sağlandığını söyledi.

Talal, yaptığı basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın Musul’a bağlı Sincar'dan çıkarılmasını içeren Bağdat ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında imzalanan Sincar Anlaşması'na değinerek şunları kaydetti:

"Sincar Anlaşması, bazı tarafları çok kızdırdı. Bu anlaşma, merkezi yönetiminin çetrefilli sorunlara sahip bölgedeki (Sincar) hakimiyeti sağladı. Anlaşma bölge halkının evine geri dönmesini ve yeniden imarı da beraberinde getirecek. Sincar Anlaşması, ayrıca orada bulunan yabancıları (PKK terörü) da dışarı çıkaracak."

Terör örgütü PKK’nın Musul’un Sincar ilçesindeki varlığını sonlandırmayı da amaçlayan “Sincar Anlaşması” 9 Ekim'de Bağdat ile Erbil arasında imzalanmıştı.

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