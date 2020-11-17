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Dünya Irak duyurdu: Yakında çekilmeler olacak
Dünya

Irak duyurdu: Yakında çekilmeler olacak

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, yakında ülkedeki ABD askerleri safında çekilmeler olacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:44:00 -
Irak duyurdu: Yakında çekilmeler olacak

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, yakında ülkedeki ABD askerleri safında çekilmeler olacağını bildirdi.

Başkent Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında Kazımi, ABD'deki başkanlık seçimleri ve Irak'taki ABD askerlerinin durumuna ilişkin konuştu.

Kazımi, "Irak, ABD'yi kimin yönettiğine bakmaz. Biz, ABD ile anlaşmamızı yürütmek için oradaki devlet müessesesiyle çalışırız. Yakında Irak'ta kalan askeri üslerden ABD askerleri safında çekilmeler olacak." ifadelerini kullandı.

Kazımi, çekilecek ABD askerlerinin sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan savunma yetkilileri "bu hafta içinde" Pentagon'a Irak ve Afganistan'daki güçlerin bir kısmının daha çekilmesi emrinin gelmesini beklediklerini belirtmişti.

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