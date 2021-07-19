Irak duyurdu! DAEŞ'in sözde Bağdat Valisi enselendi

Irak Savunma Bakanlığı, terör örgütü DAEŞ'in "Bağdat Valisi" olarak bilinen üst düzey bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Savunma Bakanlığı Güvenlik Medya Ağı tarafından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Başbakanlığa bağlı Ulusal Güvenlik Biriminin, DAEŞ'in sözde valisini yakalamak için 3 ilde operasyon yürüttüğü ifade edildi.

DAEŞ içinde önde gelen sözde liderlerden olduğu kaydedilen ancak ismi belirtilmeyen kişinin, siviller ve güvenlik güçleri aleyhinde pek çok terör saldırısını yönettiğini ve başkent Bağdat'ta saldırı hazırlığında olduğunu itiraf ettiği belirtildi.

Terör örgütü DAEŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DAEŞ'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

​​​​​​​Irak'ın DAEŞ'ten temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.