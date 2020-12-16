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Aktüel Irak Düşünce Kuruluşu Merkezi Başkanı Şammari: "Irak, Türkiye'yle ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor"
Aktüel

Irak Düşünce Kuruluşu Merkezi Başkanı Şammari: "Irak, Türkiye'yle ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor"

"Terörle mücadele alanında ortak istihbarat paylaşımı konusu iki ülke açısından önem taşıyor" -"Kazımi, Ankara'ya Sincar Anlaşması'nın uygulanmasıyla ilgili dosya sunacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-16 15:41:28 -
Irak Düşünce Kuruluşu Merkezi Başkanı Şammari: "Irak, Türkiye'yle ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor"

BAĞDAT (AA) - HAYDAR KARAALP - Irak Düşünce Kuruluşu Merkezi Başkanı İhsan eş-Şammari, Bağdat yönetiminin bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Şammari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin yarın Ankara'ya yapacağı resmi ziyaretten beklentiler ve Irak-Türkiye ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"Irak, bölgenin içinden geçtiği süreç nedeniyle komşu ülke Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor." diyen Şammari, Kazımi'nin Ankara'da bölgesel gelişmeleri ve yansımalarını değerlendireceğini belirtti.

Görüşmelerde Kazımi'nin Irak'ın su ihtiyacı meselesini gündeme getireceğini kaydeden Şammari, bu konuda Irak'ın ikili anlaşmalar ve mutabakat zaptları imzalanmasından yana olabileceğini ifade etti.

- "Kazımi, Sincar ile ilgili dosya sunacak"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'taki terör örgütü PKK hedeflerine düzenlediği hava saldırılarının da gündeme geleceğini dile getiren Şammari, "Irak ile Türkiye arasında ekonomik ve ticari iş birliğinin yanı sıra, terörle mücadele alanında ortak istihbarat paylaşımı konusu da iki ülke açısından önem taşıyor." dedi.

Kazımi'nin Irak'taki enerji ve petrol ihracatı dosyasını da masaya yatıracağına işaret eden Şammari, şunları kaydetti:

"Irak Başbakanı, görüşmelerde Irak topraklarının komşu ülkelere saldırı alanı olarak kullanılmasını, terör örgütlerinin ülke topraklarında yuvalanarak komşu ülkelerin milli güvenliğinin tehdit edilmesini yasaklayan ülke anayasasına bağlı kalacak. Kazımi, bu konuda iş birliği ve koordinasyon yollarını arayacak ve Ankara'ya PKK'nın varlığını sınırlandıracak ve bitirilmesine yol açacak olan Sincar Anlaşması'nın uygulanmasıyla ilgili de dosya sunacak."

Terör örgütü PKK ile mücadelenin sadece Bağdat ve Ankara değil, bölgesel düzeyde önem taşıdığını vurgulayan Şammari, Irak Başbakanı'nın bu durumun farkında olduğunu ve terör örgütünün varlığının sınırlandırılması için Tahran'ı da devreye sokmak isteyebileceğini söyledi.

Şammari ayrıca iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve Irak'ın yeniden imarına yönelik Türk şirketlerin yatırım projeleri konularının da görüşülmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

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