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Aktüel

Irak, DEAŞ’ın üst düzey yöneticilerinden el-Ciburi’nin öldürüldüğünü açıkladı

Irak, terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yöneticilerinden Mutaz el-Ciburi’nin koalisyon uçaklarının Suriye’de düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 11:36:09 -
Irak, DEAŞ’ın üst düzey yöneticilerinden el-Ciburi’nin öldürüldüğünü açıkladı

Irak, terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yöneticilerinden Mutaz el-Ciburi’nin koalisyon uçaklarının Suriye’de düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.


Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ’ta 3. Adam olarak bilinen Hacı Teysir lakabıyla tanılan Mutaz el-Ciburi’nin, koalisyon uçaklarının Suriye’de düzenlediği saldırı sonucu öldürüldüğünü duyurdu.


Operasyonun Irak Terörle Mücadele Timleri’nin verdiği istihbarat bilgileri doğrultusunda düzenlendiğini belirten Resul, “Çok tehlikeli bir terörist olan el-Ciburi’nin Irak ve Suriye’deki izleri son dönemde yoğun takip altında alınması ardından, koalisyon uçakları Suriye’nin Deyrizor ilinde düzenlediği hava saldırısı sonucu öldürüldü” dedi.


2014 yılında Irak’ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ 2017 yılının sonunda ülkeden çıkarılmasına rağmen saldırıları hala devam ediyor.

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