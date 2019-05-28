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Irak Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'in Türkiye'ye geleceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

28 Mayıs 2019 Salı 14:27
Irak Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, bugün akşam saatlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Konuk Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Vahdettin Köşkü'nde bir araya gelecek, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'in Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili paylaşımda bulundu.

Salih'in bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini belirten Altun, "Konuk Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Vahdettin Köşkü'nde bir araya gelecek, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınacaktır. Görüşmenin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi, Sayın Berham Salih ve muhterem eşlerini iftar programında ağırlayacaklardır." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 14:27
  1. İstanbul
  2. Berham Salih
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  6. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun

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