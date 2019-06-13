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Irak Cumhurbaşkanı Salih: “Papa’nın ziyareti tarihi olacak”

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Papa Francis’in Irak’a gelecek yıl yapmayı planladığı ziyareti “tarihi” olarak nitelendirdi.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:11
Irak Cumhurbaşkanı Salih: “Papa’nın ziyareti tarihi olacak”

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Papa Francis’in Irak’a gelecek yıl yapmayı planladığı ziyareti “tarihi” olarak nitelendirdi.


Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada Irak’taki Kildan Babil Patriği Kardinali Mar Luis Rafael’i kabul eden Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis karşılama için yapılan hazırlıkların yanı sıra Musul’da yaşayan Hristiyanların durumunu ele aldığını belirtti. Papa Francis’in Irak’ı ziyaret etmek istediği açıklamasını değerlendiren Salih, “Francis’in Irak’ı ziyaret niyeti ve inisiyatifi başta Hristiyanlar olmak üzere bütün Irak halkları için çok önemli ve tarihidir” ifadelerini kullandı.


Irak’taki bütün oluşumlar arasında barışın sağlanması için Papa’nın sunduğu desteği hatırlatan Salih, Irak’ın asil unsuru olan Hristiyanların ülkenin gelişmesi ve kalkınmasında oynadıkları role övgüler yağdırdı.


Daha önce hiçbir Papa, Irak’ı ziyaret etmemişti.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:11
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