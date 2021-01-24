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Dünya Irak Cumhurbaşkanı onayladı! 340 kişi idam edilecek
Dünya

Irak Cumhurbaşkanı onayladı! 340 kişi idam edilecek

Irak'ta terör ve cinayet suçuyla idama mahkum edilen 340 kişinin infaz kararının Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 07:13:00 -
Irak Cumhurbaşkanı onayladı! 340 kişi idam edilecek

Irak resmi haber ajansına açıklama yapan Irak Cumhurbaşkanlığı'ndan bir yetkili, onayların tüm anayasal ve hukuki yönleri incelendikten ve bütün temyiz yolları tükendikten sonra verildiğini söyledi.

Haberde, Bağdat'ta 32 kişinin ölümüne, 110 kişinin yaralanmasına neden olan intihar eyleminin ardından infaz onayının gelmesine dikkat çekildi.

DAEŞ'e bağlı unsurlar, "fiilen işleyen ya da ortaklık yapması sıfatıyla terör eylemlerinde bulunan herkese idam cezası verilmesini" getiren Terörle Mücadele Kanunu'nun 4. maddesine göre yargılanıyor. Irak Anayasasına göre idam hükümlerinin infazı için Cumhurbaşkanlığı'nın onayı gerekiyor.

Bağdat'ta dün bir pazar yerinde düzenlenen çifte intihar saldırısı sonucu 32 kişi hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı DAEŞ üstlenmişti.

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